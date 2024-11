Paletta e l'intervento "famoso" su Rigoni: "Ogni tanto me lo fanno rivedere... Ma non era cattivo"

Nuovo episodio di Unlocker Room - The Rossoneri Podcast, format curato e prodotto da Milan TV con ospiti diversi protagonisti del mondo rossonero, presente e passato. In questa puntata l’ospite è Gabriel Paletta, roccioso difensore centrale che ha vestito la maglia rossonera dal 2015 al 2018, con una parentesi in prestito all’Atalanta nel 2016.

Il “famoso” intervento su Rigoni in un Genoa-Milan…

“L’ho visto un sacco di volte, più che altro dai bambini, che non hanno visto la partita. Ogni tanto me lo fanno rivedere. Ma non era un intervento cattivo (sorride, ndr). Se vedete ho lisciato la palla e quindi l’ho beccato. Ma quell’anno è stato un po’ così per i rossi…”.