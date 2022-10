Palladino: "Ha ragione Pioli su Milan-Monza. So quanto ci tengono Berlusconi e Galliani..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Raffaele Palladino, tecnico del Monza, si è così espresso in conferenza stampa sul match di domani: "Ha ragione Pioli, è una partita romantica. So quanto ci tengono Berlusconi e Galliani, non vedono l'ora che arrivi domani. Hanno fatto qualcosa di unico con il Milan che resterà negli annali del calcio. Non stiamo percependo questa atmosfera particolare, ci da grinta e voglia di affrontare bene questa sfida. Sarà bello giocarla in uno stadio tutto pieno. Non deve essere una zavorra o un peso questa partita. Ai miei calciatori ho detto che dobbiamo goderci questo periodo, deve esserci leggerezza mentale nel fare le cose e giocare a calcio. Queste partite sono belle da affrontare, danno visibilità e possono cambiare la storia di tutti noi. Possono cambiare le carriere gare come queste. Danno morale, voglia di giocarle e tante emozioni. Non dobbiamo mai perdere di vista il nostro obbiettivo: umiltà e determinazione al primo posto"