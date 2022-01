Paloscia: "Vlahovic alla Juve? I procuratori oggi contano sempre di più"

Raffaello Paloscia, giornalista fiorentino, si è così espresso a TMW sul passaggio di Vlahovic alla Juventus: "I procuratori contano sempre di più; già Baggio fu una questione in cui il procuratore contò, ma fu anche la società a decidere. Ora invece i procuratori hanno in mano i giocatori e sono loro che decidono, la differenza sta qui. Baggio ebbe il primo procuratore "rompiscatole" ma Caliendo di quei tempi non è nulla in confronto ad alcuni agenti di adesso".