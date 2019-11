Pancaro: "Mi dispiace molto per il Milan e per Maldini"

Giuseppe Pancaro, intervenuto a TMW Radio, ha detto la sua sul momento del Milan: "Mi dispiace molto per il momento che sta vivendo il Milan. E mi dispiace anche per il mio amico Paolo Maldini, un uomo straordinario: faccio il tifo per loro. Quando ci sono delle rifondazioni serve del tempo per far rinascere il tutto, ma confido nel futuro, a Milano ci sono qualità tecniche e morali”.