'Panchina d'oro' speciale per Gasperini e Ancelotti

(ANSA) - FIRENZE, 24 MAR - La 33/a edizione della Panchina d'oro per la stagione 2023-24 è stata vinta del tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, votato da 26 colleghi dei 51 presenti a Coverciano per il consueto corso d'aggiornamento. Al secondo posto Gian Piero Gasperini (14 voti) e al terzo Vincenzo Italiano (4 voti) finalista per il secondo anno consecutivo con la Fiorentina della passata Conference League. Nel corso della cerimonia, Gasperini, arrivato da Roma dove in mattinata aveva ricevuto il Premio Bearzot, è stato insignito della Panchina d'oro speciale per la vittoria dell'Europa League con l'Atalanta. "Sto molto bene dove sono - ha detto a Coverciano - poi come per tutte le cose c'è un inizio e c'è una fine, l'inizio si conosce, la fine non si sa mai. Però adesso viviamo di presente e il presente dice che ci aspettano nove gare molto difficili". Lo stesso riconoscimento è stato assegnato a Carlo Ancelotti detentore della Champions con il Real Madrid. Il tecnico emiliano, al quarto riconoscimento ricevuto dal Settore Tecnico, è salito in cattedra per tenere una lezione tecnico-tattica preceduta da quella tenuta dall'ex ct della Nazionale di pallavolo Mauro Berruto. "Una grande emozione, non mi era mai successo da quando alleno - ha dichiarato Ancelotti -. Ho trovato ex compagni, ex giocatori, colleghi. Posso assicurare - ha detto sorridendo - che è molto più semplice preparare una partita invece che stare qui di fronte a voi".

A Fabio Pecchia, votato da 24 allenatori su 51, è andata la Panchina d'argento (Serie B) per la promozione ottenuta col Parma da cui è stato esonerato qualche mese fa. "Ringrazio per questo premio tutti i miei giocatori e gli allenatori avuti in carriera, due su tutti, Ulivieri e Gigi Simoni. E ovviamente grazie ai dirigenti, anche a quelli che non hanno avuto pazienza o fiducia quando le cose si sono complicate", ha affermato Pecchia. La Panchina d'oro Serie C è stata assegnata a Guido Pagliuca (26 voti) che nella passata stagione ha condotto la Juve Stabia alla promozione in B con tre turni di anticipo. Il premio 'Mino Favini' è andato all'attuale ds del Sassuolo, Francesco Palmieri, votato miglior responsabile di settore giovanile. Riconoscimento per il titolo continentale conquistato un anno fa anche per il tecnico della Nazionale Under 17, Massimiliano Favo, che si è collegato da remoto dalla Croazia dove gli azzurrini stanno disputando le qualificazioni per la fase finale dell'Europeo di categoria. Per quanto riguarda il calcio femminile si è aggiudicato la Panchina d'oro 2023-24 Alessandro Spugna della Roma, quanto alla Panchina d'argento è andata a Gianluca Grassadonia per la promozione in A della Lazio. Per il futsal premiati Juan Ramon Calvo Rodriguez (Meta Catania) e Gianluca Marzuoli del Bitonto per il femminile, Panchina d'oro per la carriera a Piero Gialli per i titolo vinti negli anni Novanta con la BNL ROma. Infine un riconoscimento speciale è stato consegnato dall'Assoallenatori a Luigi Fresco tecnico della Virtus Verona da ben 43 anni di fila, record mondiale per la categoria professionale. (ANSA).