Panchina Milan, Marinozzi: "Prenderei uno tra Italiano e Allegri in base a quello che verrà fatto sul mercato"

In merito al futuro della panchina del Milan, Andrea Marinozzi, intervenuto a SkySport24, ha rilasciato queste parole: "Non confermerei Conceiçao. La scelta del nuovo allenatore dipenderà da quello che farà il Milan sul mercato: se ci saranno tante cessioni e tanti acquisti, allora si potrà anche andare su un allenatore con identità diversa come Vincenzo Italiano, grande pressione e grande aggressività, aspetti che il Milan attuale non ha.

Italiano ha questa identità forte e il Milan non ha al momento i giocatori giusti per fare quel tipo di calcio. Se invece il club vorrà mantenere in buona parte questa rosa, che è di livello ma che ha bisogno di diventare squadre, credo che il tecnico più adatto sia Massimiliano Allegri".