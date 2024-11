Panucci: "Ci si aspettava qualcosa di più in Serie A dal Milan"

Christian Panucci, ex difensore del Milan, ha parlato a SportMediaset in occasione del World Legends Padel Tour in corso di svolgimento a Dubai. L'ex difensore ha parlato prima del Milan per poi passare alle altre big del campionato italiano, non lesinando critiche ai rossoneri e alla Juventus e dispensando elogi all'Atalanta e alla qualità che riesce a dargli Gasperini nonostante le tante operazioni di mercato in uscita in ogni sessione:

"Il Milan ha ottimi giocatori: in Italia è un'ottima squadra, in Europa è una buona squadra. Ci si aspetta qualcosa di più però dal Milan in campionato, ma sta facendo una fase difensiva complicata in questo momento".