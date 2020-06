Panucci: "Maldini rappresentava un esempio straordinario, sono stato molto fortunato"

Christian Panucci, ex difensore rossonero, è intervenuto a Sky Sport 24 e ha parlato di quanto sia stato importante Paolo Maldini per la sua carriera: "Sono arrivato che ero un giovanissimo. La vecchia guarda è stato un grande esempio, mi ritengo molto fortunato per aver imparato la cultura del lavoro. Paolo rappresentava un esempio straordinario di professionalità, voglia di vincere e voglia di sacrificio. Quello che faceva la differenza in quel gruppo era la continua ambizione che avevano di vincere e di raggiungere i traguardi. In quegli anni lì noi avevamo solo il premio in caso di vittoria di Champions, basti pensare quanto fosse normale per il Milan arrivarci".