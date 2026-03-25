Panucci: "Milan, qualche errore sul mercato: due giocatori da 70 milioni sempre in panchina"

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Christian Panucci, ex giocatore anche del Milan, è stato protagonista ieri della seconda giornata del Legends Trophy di Padel, che si è tenuta a Milano. L'ex difensore, oggi opinionista ma anche tecnico, è stato raggiunto dai microfoni della stampa e ha parlato della situazione attuale della classifica del campionato di Serie A e si è soffermato a lungo anche sulla suqadra milanista. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni, riportate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport.

La risposta di Christian Panucci alla domanda se il centravanti da doppia cifra è quello che manca al Milan in questa stagione: "Beh, il nove che fa la differenza non manca solo al Milan. Vedi la Juve, per esempio. Poi certo, credo che sul mercato la società rossonera abbia fatto qualche errore, se due giocatori da 70 milioni (Jashari e Nkunku, ndr) stanno sempre in panchina. Come diceva Capello, è sempre meglio prendere un solo calciatore forte che due discreti"