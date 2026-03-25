Panucci difende Leao: "Finiamola di dire che è un fenomeno quando segna e non vale nulla quando fa una brutta partita"

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Christian Panucci, ex giocatore anche del Milan, è stato protagonista ieri della seconda giornata del Legends Trophy di Padel, che si è tenuta a Milano. L'ex difensore, oggi opinionista ma anche tecnico, è stato raggiunto dai microfoni della stampa e ha parlato della situazione attuale della classifica del campionato di Serie A e si è soffermato a lungo anche sulla squadra milanista. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni, riportate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport.

Le parole di Christian Panucci su Rafa Leao e il suo impiego da centravanti fino a questo momento: "Per me può essere un nove, coi difensori che ci sono oggi in Italia, ma chiaramente atipico. Non a caso, quando fatica a veder palla si allarga a sinistra. Io difenderò sempre Leao. Perché ogni volta si fa un dibattito su questo ragazzo, ignorando quello che è: uno che accende e spegne la luce, ma quando pigia l’interruttore fa la differenza. È anche ora di finirla di dire che Leao è un fenomeno quando segna e che non vale nulla quando fa una brutta partita. Lui è semplicemente così, a corrente alternata"