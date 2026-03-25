Carnevale: "Classe di Modric indiscutibile: lui e De Bruyne indirizzano da soli una partita"

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Andrea Carnevale in carriera è stato grande protagonista con la maglia del Napoli, con cui ha vinto da attaccante due Scudetti e una Coppa Uefa. L'ex centravanti, oggi capo osservatore dell'Udinese, questa mattina è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Il tema dell'intervista è lo spareggio per il secondo posto tra Napoli e Milan che si giocherà al rientro dalla pausa per la Nazionali e che metterà in palio anche la possibilità di dichiararsi come anti-Inter, se quest'ultima dovesse lasciare altri punti per strada. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Carnevale su chi si aspetta possano essere gli uomini chiave nel big match di Pasquetta al Maradona: "Verrebbe da dire i soliti, poi dipende dalle situazioni. L ’Inter ha qualcuno da recuperare e ritrovarselo per il match contro la Roma di Gasperini finirebbe per aiutare. Mi pare di capire che Napoli e Milan la giocheranno con quelli che ci sono: dunque, punto sul sicuro. La classe di Modric è indiscutibile e lui come De Bruyne è capace di indirizzare da solo una partita. Volendo, punterei sui centravanti e quello che mi sembra stia meglio di tutti ora è Hojlund"