Panucci: "Da esterno un finale di campionato incerto mi piacerebbe"

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Andrea Carnevale in carriera è stato grande protagonista con la maglia del Napoli, con cui ha vinto da attaccante due Scudetti e una Coppa Uefa. L'ex centravanti, oggi capo osservatore dell'Udinese, questa mattina è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Il tema dell'intervista è lo spareggio per il secondo posto tra Napoli e Milan che si giocherà al rientro dalla pausa per la Nazionali e che metterà in palio anche la possibilità di dichiararsi come anti-Inter, se quest'ultima dovesse lasciare altri punti per strada. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Christian Panucci sul vantaggio dell'Inter in campionato e sull'eventuale rientro di Milan o Napoli nella volata finale: "Sei punti sono ancora un bel vantaggio, anche se da spettatore esterno un finale di campionato incerto mi piacerebbe. Può capitare quando hai tanti punti di vantaggio. Il campanello d’allarme dopo gli ultimi passi falsi, però, aiuterà la squadra di Chivu ad alzare la concentrazione. In più, tornerà Lautaro".