Djorkaeff: "L'Italia per crescere ha bisogno di una grande Inter, un grande Milan, un grande Napoli e Juve"

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Domenica la FIFA ha inaugurato la FIFA Arena in Place de la Concorde a Parigi: un campetto da calcio destinato alla crescita di bambine e bambini, già presente come progetto in tutti continenti con oltre 1000 unità. All'evento ha partecipato anche Youri Djorkaeff, ex Campione del Mondo francese che ha giocato in Italia con la maglia dell'Inter. L'ex interista è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha offerto il suo punto di vista sul campionato italiano, citando anche il Milan nelle sue dichiarazioni.

Le parole di Youri Djorkaeff sulla possibilità che il campionato di Serie A si ancora aperto nonostante un margine abbastanza ampio dell'Inter sulla concorrenza: "L ’Italia, soprattutto in questo momento particolare, per far crescere il movimento ha bisogno di una grande Inter , di un grande Milan, di un grande Napoli, e di una grande Juventus, che però mi pare in crisi ormai da qualche anno e faticano a risolverla. Il fatto è che l’Italia del calcio deve avere un campionato importante, non solo grazie agli stranieri, ma pure con i giocatori italiani".