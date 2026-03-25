Modric in Florida con la Croazia: Luka incontra un vecchio amico che sfiderà fra una settimana

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La Croazia, come diverse altre nazionali europee che hanno già prenotato il proprio posto per il Mondiale 2026 in Nord America, in questa pausa si godrà una mini-tournée proprio negli Stati Uniti. La squadra a scacchi capitanata dal rossonero Luka Modric giocherà due gare amichevoli nei prossimi giorni, entambe a Orlando (Florida) presso il Camping Wolrd Stadium: la prima si giocherà nella notte tra giovedì e venerdì (ore 00.30 italiane) contro la Colombia; la seconda si giocherà nella sera tra martedì e mercoledì prossimi (ore 2 italiane) contro il Brasile.

La seconda, soprattutto, si preannuncia come un super big match in cui Modric affronterà un vecchio amico e mentore come Carletto Ancelotti, Ct della nazionale brasiliana. Ma non sarà l'unico compagno di avventure di un tempo. Il giornalista Fabrizio Romano ha pubblicato infatti un video di un incontro avvenuto nella notte italiana proprio a Orlando tra il fuoriclasse rossonero e Casemiro, centrocampista del Manchester United e del Brasile che in mezzo al campo con Luka, nel Real Madrid, ha fatto la storia. Nel video i due si abbracciano, si scambiano le rispettive divise e poi si danno appuntamento alla partita che si giocherà fra 7 giorni.

"Un'altra battaglia con un vecchio amico. In bocca al lupo e vacci piano!", scherza Modric.