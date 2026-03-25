Djorkaeff: "Il Milan ha dato una svolta: quando le cose sono chiare a livello societario..."

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Domenica la FIFA ha inaugurato la FIFA Arena in Place de la Concorde a Parigi: un campetto da calcio destinato alla crescita di bambine e bambini, già presente come progetto in tutti continenti con oltre 1000 unità. All'evento ha partecipato anche Youri Djorkaeff, ex Campione del Mondo francese che ha giocato in Italia con la maglia dell'Inter. L'ex interista è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha offerto il suo punto di vista sul campionato italiano, citando anche il Milan nelle sue dichiarazioni.

Le parole di Youri Djorkaeff sul Milan e su come si sia rialzato dopo una stagione complicata, anche facendo un po' di ordine e chiarezza a livello di organigramma societario: "Anche se osservo il Milan da lontano, mi sembra che abbia dato una svolta al progetto rispetto allo scorso anno, quando non si capiva che direzione avesse. E quando le cose sono chiare a livello di società, poi il resto gira più facilmente".