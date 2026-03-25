Carnevale: "Se il Milan è sempre in scia lo deve molto al suo allenatore"

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Andrea Carnevale in carriera è stato grande protagonista con la maglia del Napoli, con cui ha vinto da attaccante due Scudetti e una Coppa Uefa. L'ex centravanti, oggi capo osservatore dell'Udinese, questa mattina è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Il tema dell'intervista è lo spareggio per il secondo posto tra Napoli e Milan che si giocherà al rientro dalla pausa per la Nazionali e che metterà in palio anche la possibilità di dichiararsi come anti-Inter, se quest'ultima dovesse lasciare altri punti per strada. Un estratto delle sue dichiarazioni.

La previsione di Carnevale su cosa si aspetta dalla gara tra Napoli e Milan, se più tattica, tecnica o più nervosismo: "Tutto assieme, affidata a due grandi strateghi della panchina, gli allenatori più vincenti di questo campionato. Se il Milan è stato capace di restare sempre in scia lo deve molto al proprio allenatore; così come il Napoli, che ha avuto un’emergenza altrimenti insostenibile. Pressione? Io personalmente preferirei stare avanti, con sei punti di vantaggio ad otto partite dalla fine. E gli altri si arrangino pure. Ma siamo grandi e vaccinati per non ricordarci di clamorosi precedenti".