Carnevale: "Il Napoli come organico è superiore al Milan: sta al fianco dell'Inter"

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Andrea Carnevale in carriera è stato grande protagonista con la maglia del Napoli, con cui ha vinto da attaccante due Scudetti e una Coppa Uefa. L'ex centravanti, oggi capo osservatore dell'Udinese, questa mattina è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Il tema dell'intervista è lo spareggio per il secondo posto tra Napoli e Milan che si giocherà al rientro dalla pausa per la Nazionali e che metterà in palio anche la possibilità di dichiararsi come anti-Inter, se quest'ultima dovesse lasciare altri punti per strada. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Il commento di Carnevale sulle possibilità di Scudetto di Napoli e Milan, oltre che sulla sfida di Pasquetta: "I punti di vantaggio sono tantissimi, per me l’Inter è uno squadrone e resta la grande favorita. Ma chi sa dietro ha il dovere di provarci e soprattutto di crederci. Spareggio Napoli-Milan? L ’esperienza insegna che non è mai il caso di avventurarsi in previsioni. Però si può anche tranquillamente dire, ricordando le previsioni di agosto, che il Napoli ad organico al completo è superiore al Milan e sta al fianco dell’Inter. Poi è successo di tutto, una serie di infortuni che nessuno avrebbe potuto azzardare, ed è cambiata la scena".