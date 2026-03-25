Leao lavora da oggi a Milanello. Obiettivo: esserci col Napoli

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Rafael Leao ha saltato l'ultima partita del Milan: i rossoneri hanno vinto 3-2 contro il Torino a San Siro senza il numero 10 portoghese che ammirava dalla tribuna. Il giocatore, infatti, nelle ore precedenti al match, aveva accusato una ricaduta dell'infortunio all'adduttore che lo aveva già colpito duramente in precedenza nella stagione. Per fortuna nulla di grave o lesionato, però il club ha chiesto e ottenuto dal Portogallo di lasciare Rafa a casa in questa sosta, con i lusitani comunque già qualificati al Mondiale.

Oggi pomeriggio riprendono i lavori a Milanello, anche se i ranghi della prima squadra saranno ai minimi termini: solo undici giocatori, di cui tre portieri e tre calciatori infortunati. Uno è Rafa, gli altri due sono Gabbia e Loftus-Cheek. Secondo quanto riferisce oggi Tuttosport, in questa settimana per Leao è previsto un lavoro di terapie, propedeutico a un ritorno in gruppo che ci si augura possa avvenire il prima possibile. L'obiettivo del giocatore e dello staff è recuperare per la partita contro il Napoli.