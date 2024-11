Papu Gomez: "L'Atalanta è più forte del Napoli, del Milan, della Roma che non c'è, della Lazio"

vedi letture

Nella lunga intervista realizzata da L'Eco di Bergamo, Alejandro Gomez, ex fantasista dell'Atalanta, ha parlato del suo futuro: "La squalifica scadrà nel 2025, voglio tornare a giocare e sto già lavorando per rientrare. Mi alleno tutti i giorni, ho tanta voglia, vorrei rimanere in Italia, magari in Serie A o Serie B, ma se sarà necessario andrò all'estero. Dopo, penserò a diventare un procuratore".

La lotta Scudetto come la vede?

"L'Inter è la più forte, ma non sembra quella di carattere della scorsa stagione. Poi vedo proprio l'Atalanta: è più forte delle altre, del Napoli, del Milan, della Roma che non c'è, della Lazio che sta facendo bene ma non è a certi livelli e anche della Juventus, che è ancora in costruzione. Può essere un anno speciale per la Dea, è difficile puntare al titolo. Servono almeno 85 punti, questo significa che sono contemplati pochissimi errori. Il record dell'Atalanta sono 78 punti, superare quella soglia non sarà facile, ma comunque potrebbero essere totalizzati meno punti del solito dai campioni d'Italia. Non vedo corazzate imbattibili".

Che differenza c'è tra la sua Atalanta e quella di oggi?

"È una squadra diversa dalla nostra: innanzitutto è più fisica. E poi la rosa è più ampia. Noi avevamo pochi cambi dietro e in mezzo c'era giusto Muriel come titolare extra, poi quando mancavamo io o Ilicic si vedeva".