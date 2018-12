Paquetá, numeri da predestinato

I numeri di Lucas Paquetá, scrive La Gazzetta dello Sport, sono da predestinato. A 19 anni ha segnato il primo gol con un pallonetto da 40 metri. Nel 2017 segna in due finali: in Coppa del Brasile nella Coppa Sudamericana. Nell’ultima stagione ne ha fatti 10 in 32 partite. Per i siti di analisi brasiliani è stato il migliore del torneo: un mix impareggiabile di 95 tiri, 41 passaggi chiave, 79 tackle, 55 dribbling. Bravo a terra e in aria: primo tra i centrocampisti per contrasti aerei vinti.