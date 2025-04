Paratici al Milan, c'è il sì ma con due ostacoli da superare: i dettagli della trattativa

Come già ampiamente riportato, Fabio Paratici sarà il nuovo direttore sportivo del Milan. Nelle ultime ore è stata infatti trovata l'intesa definitiva tra l'ex dirigente di Juventus e Tottenham e il club rossonero dopo diversi contatti e incontri, compresi quelli nella giornata di ieri a Londra con presenti Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del Diavolo, e Giorgio Furlani, amministratore delegato milanista che nelle ultime settimane ha seguito in prima persona la ricerca del nuovo ds.

Paratici-Milan, c'è il sì, ma anche due nodi da sciogliere

Il primo sarebbe il più importante, ovvero quello legato alla stesura dei contratti con relativa clausola d’uscita per il Milan in caso di condanna penale di Paratici coinvolto nell’inchiesta Prisma. Come riportato anche dal Corriere della Sera, il 15 aprile ci sarà la prima udienza davanti al Gup. La strada è ancora lunga, e perciò i rossoneri che già tergiversando hanno perso Andrea Berta, poi legatosi all’Arsenal, stavolta non hanno voluto aspettare. Per quel che riguarda gli aspetti del processo sportivo legato alle plusvalenze bisogna ricordare che l’inibizione durerà fino al 20 luglio, data fino alla quale il manager potrà operare, ma con mansioni ridotte.

L'altro ostacolo da risolvere, ma c’è tutta la volontà di arrivare a un punto di intesa comune, è la definizione dello staff. Infatti, Paratici vorrebbe condurre con sé Lorenzo Giani, suo storico braccio destro, ora alla Sampdoria per affidargli un ruolo di vertice allo scouting. Ma la poltrona di responsabile del settore spetta a Geoffrey Moncada, attualmente direttore dell’area tecnica, legato al Milan da un contratto fino al 2026, uomo che gode della massima fiducia di Furlani. Una quadra comunque si troverà, a meno di clamorosi colpi di scena. Quesito infine da 1 milione di dollari: che ruolo avrà d'ora in avanti Ibrahimovic? L'ennesimo colpo di scena della stagione del Milan sta per avere inizio.