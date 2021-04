Parma-Milan, 300esima vittoria in carriera nei Top 5 campionati europei per Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic, come stilato da acmilan.com, ieri ha registrato il suo 300º successo nei top-5 campionati europei (170 in Serie A, 88 in Ligue 1, 24 in Liga e 18 in Premier League). Inoltre, lo svedese ha servito il suo terzo assist contro il Parma in Serie A: i precedenti per Patrick Vieira con la Juventus nel 2005 e per Clarence Seedorf nel 2011 con il Milan.