Parolo: "Bennacer, Kessie e Tonali hanno vinto la sfida a centrocampo contro il Napoli"

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto a DAZN, l'ex centrocampista Marco Parolo ha elogiato i rossoneri per la convincente vittoria contro il Napoli al Maradona: "Il Milan l’ha vinta di squadra, non solo di difesa. Non ci sono state tantissime occasioni. Il Milan ha vinto con l’intensità in mezzo a campo, Kessie, Bennacer e Tonali hanno vinto la sfida a centrocampo. Tomori e Kalulu si sono aiutati su Osimhen e si sono difesi bene. Il Milan ha rischiato solo quando si è abbassato”.