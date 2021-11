Parolo sul derby: "Il Milan può permettersi un passo falso, l'Inter no"

Marco Parolo, commentatore di DAZN, è intervenuto al Corriere dello Sport per analizzare il derby tra Milan e Inter: "Sarà una partita molto divertente, ma allo stesso tempo credo che si sentirà un po’ di tensione vista l’importanza dei tre punti. Soprattutto per l’Inter, il Milan essendo a +7, si può permettere un passo falso, i nerazzurri no. I rossoneri sono consapevoli della loro forza, non saranno in soggezione".