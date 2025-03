Parte la Kumho Car, la caccia al tesoro che regala i biglietti per Milan-Fiorentina

Kumho Tire, Premium Partner di AC Milan, celebra il lancio del nuovo Kumho Ecsta Sport, lo pneumatico più performante di sempre, con un’attivazione speciale dedicata ai tifosi rossoneri. Una caccia al tesoro dinamica e avvincente per aggiudicarsi un premio da vero campione: i biglietti per accedere all’attesissimo match AC Milan - Fiorentina.

Dal 27 marzo al 2 aprile, una macchina brandizzata Kumho e AC Milan girerà, a giorni alterni, per le strade di Milano, fermandosi in punti strategici della città. Ogni mattina, sui canali social di Kumho Italia (@kumho_italia), i tifosi troveranno indizi speciali lanciati direttamente dai campioni rossoneri, che sveleranno la posizione della Kumho Car. La caccia all’auto ha inizio: una volta individuata la Kumho Car, basterà scansionare il QR Code sulla fiancata per scoprire subito se si è tra i fortunati vincitori di una coppia di biglietti per Milan-Fiorentina! Una sfida all’ultimo scan, per chi ama la velocità dentro e fuori dal campo.

KUMHO E AC MILAN: UNITI PER GUIDARE IL CAMBIAMENTO

La partnership tra Kumho e AC Milan nasce da una visione comune: innovare, spingersi oltre i limiti e affrontare ogni sfida con determinazione. Come i rossoneri sul campo, anche Kumho investe nella ricerca delle massime prestazioni, ridefinendo il concetto di eccellenza nel mondo degli pneumatici. Insieme, Kumho e AC Milan vogliono rivoluzionare il presente e guidare il cambiamento, dentro e fuori dal rettangolo di gioco.

"Siamo entusiasti di lanciare questa iniziativa in collaborazione con AC Milan, un club che incarna i nostri valori di performance e determinazione. Per celebrare il lancio di Kumho Ecsta Sport, vogliamo offrire ai tifosi un’esperienza esclusiva che unisce la passione per il calcio e l’innovazione nel mondo della guida ad alte prestazioni” ha commentato Riccardo Fabiano, Sponsorship and Communication Specialist di Kumho Tire.

Segui la pagina @kumho_italia e partecipa alla caccia al tesoro!