Partite Serie A oggi: c'è un altro big match fondamentale per il Milan. Il programma

Partite Serie A oggi: c'è un altro big match fondamentale per il Milan. Il programmaMilanNews.it
Oggi alle 07:11News
di Antonello Gioia

Si riporta di seguito il programma della 25esima giornata di Serie A:

13/02/2026 Venerdì 20.45 Pisa 1-2 Milan DAZN
14/02/2026 Sabato 15.00 Como 1-2 Fiorentina DAZN
14/02/2026 Sabato 18.00 Lazio - Atalanta DAZN
14/02/2026 Sabato 20.45 Inter - Juventus DAZN/SKY
15/02/2026 Domenica 12.30 Udinese - Sassuolo DAZN
15/02/2026 Domenica 15.00 Cremonese - Genoa DAZN
15/02/2026 Domenica 15.00 Parma - Verona DAZN
15/02/2026 Domenica 18.00 Torino - Bologna DAZN/SKY
15/02/2026 Domenica 20.45 Napoli - Roma DAZN
16/02/2026 Lunedi 20.45 Cagliari - Lecce DAZN/SKY
 