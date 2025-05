Pasotto: "Il Milan era e resta soltanto uno degli ambiti nei quali Cardinale e RedBird gestiscono il business: non l'unico e non necessariamente quello in cima all'agenda"

vedi letture

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sugli investimenti di Gerry Cardinale a 1000 giorni dal suo acquisto del Milan tramite RedBird: "Le tracce pubbliche più recenti risalgono a qualche giorno fa, quando è uscita la notizia dell'acquisizione dello storico The Telegraph da parte di RedBird. L'obiettivo è quello di "far crescere il marchio nel Regno Unito e a livello internazionale, di investire nella sua tecnologia e di espandere la sua base di abbonati", ha spiegato Gerry Cardinale in seguito all'offerta da quasi 600 milioni di euro che per RedBird è "il più grande investimento nel settore della stampa britannica degli ultimi dieci anni". Si sa, Cardinale ama diversificare gli investimenti e, come nel caso del Milan, spesso e volentieri rivolge lo sguardo a Est dell'Atlantico. D'altra parte il contesto è sempre stato molto chiaro fin da subito: il club rossonero era e resta soltanto uno degli ambiti nei quali Cardinale e RedBird gestiscono il business: non l'unico. E non necessariamente - quanto meno, non sempre - quello in cima alla lista sull'agenda.

Occorre per forza di cose partire da questo presupposto, come dato oggettivo di cronaca spicciola, intorno al quale ognuno può poi legittimamente trarre le proprie considerazioni. Di certo, in un momento molto complesso dove l'operato della proprietà rossonera è pesantemente finito nel mirino dei tifosi, la gente milanista si chiede che cosa succederà. Quali saranno le mosse del numero uno di RedBird (il quale ha ovviamente tutto l'interesse che il Milan vada bene)".