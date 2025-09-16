Pasotto: "Milan-Bologna sarebbe potuta finire con un’imbarcata"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it commentando Milan-Bologna: "Non si può parlare davvero di vendetta perché un conto è giocarsi un trofeo e un altro una partita di campionato, ma intanto il Milan si prende il gusto di mettere nei guai il Bologna – tre punti in tre partite è un piatto decisamente povero per le abitudini emiliane – e soprattutto di ammirare il primo affresco di Modric in rossonero. Un gol che vale tre punti vitali e – superfluo dirlo – la standing ovation del Meazza. La storia si ribalta: è stato il re a servire il suo popolo in una partita con un primo tempo stenterello e una ripresa in cui è successo di tutto, e tutto in chiave rossonera. Un gol, due pali, gol divorati, un rigore prima assegnato e poi tolto dopo richiamo del Var al monitor, con susseguente espulsione di Allegri, che si è tolto la giacca – déja vù juventino - e non è riuscito a controllare la vena sul collo.

Anche perché, in tutto questo discreto caos, la partita continuava a rimanere in bilico sull’uno a zero per il Diavolo e la tensione è arrivata a fondo scala. Ad ogni modo: successo meritato per i rossoneri, che hanno preso tre pali e sprecato l’inverosimile sottoporta di fronte a un Bologna poco lucido e soprattutto dimesso in termini di atteggiamento. Avrebbe potuto finire con un’imbarcata. Una sgradevole novità per Italiano".