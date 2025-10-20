Pasotto: "No, il dio del calcio evocato l’altro ieri da Pioli non ha avuto un occhio di riguardo. Il Milan incerottato si è portato via tutto"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it commentando la vittoria del Milan contro la Fiorentina: "No, il dio del calcio evocato l’altro ieri da Pioli non ha avuto un occhio di riguardo: al tecnico viola rimangono gli applausi del Meazza, le 500 panchine in A e i 60 anni tondi in arrivo allo scoccare della mezzanotte, ma il resto se lo porta via il Milan, incerottato dalla testa ai piedi ma capace di issarsi in cima al campionato. In solitaria, come non gli succedeva dal 7 ottobre 2023, la serata di Giroud portiere per qualche minuto a Marassi contro il Genoa. Un Milan più forte di un’infermeria sold out, nella serata in cui Leao si è ripreso il Diavolo tornando a segnare a San Siro dopo quasi 17 mesi. La Fiorentina resta inchiodata a 3 punti, inizia davvero a farsi grigia.

La Fiorentina si è limitata per lo più a stringere i ranghi, affidandosi a qualche ripartenza di buona volontà e poco più. Kean legnoso, e c’era da aspettarselo. Fazzini sacrificato su Modric, mediana guardinga di fronte a quella rossonera. Spettacolo generale? Scarso: dopo i primi 45 minuti, nessun tiro nello specchio della porta. La noia è terminata nella ripresa. Prima è passata la Viola con Gosens, tocco a porta spalancata dopo un pasticcio Maignan-Gabbia non da difesa allegriana. Poi ha pareggiato il Diavolo con un destro chirurgico di Leao da 25 metri: encomio solenne perché non è la specialità della casa. E infine Rafa ha regalato i tre punti al Milan interrompendo la maledizione dagli undici metri (rigore concesso, dopo richiamo al monitor, per fallo di Parisi su Gimenez). Rafa si è ripreso il Milan".