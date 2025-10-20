Mentalità e lucidità Gabbia: evita il giallo a Leao dopo il gol su rigore

Matteo Gabbia è ormai una solida realtà del Milan, ancora di più da questa stagione da quando c'è Massimiliano Allegri gli ha consegnato le chiavi della difesa a tre rossonera come suo perno centrale. Il numero 46, da quando è tornato dal famoso prestito di sei mesi al Villarreal, ha fatto una crescita costante e incredibile che lo porta oggi a essere un ottimo difensore e anche un leader dello spogliatoio.

Lo dimostra anche il gesto compiuto subito dopo il secondo gol di Rafael Leao ieri sera, quell decisivo su rigore per battere la Fiorentina in rimonta 2-1. Il portoghese trasforma dal dischetto e nell'esultare fa per togliersi la maglia: su di lui, per festeggiare, piomba Gabbia che per evitargli di prendere un cartellino giallo inutile gli impedisce di togliersi la divisa, abbracciandolo subito dopo. Un gesto di testa, di grande mentalità e di grande lucidità. Un gesto che ha ricordato quello analogo di Davide Calabria in Spezia-Milan 1-2 del 26 settembre 2021, quando non fece togliere la maglietta a Brahim Diaz, autore del gol vittoria nel finale.

Questo il tabellino di Milan-Fiorentina, match valido per la terza giornata di Serie A.

MILAN-FIORENTINA 2-1

Marcatori: 56’ Gosens, 63’ e 86’ Leao

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame (dal 57’ Gimenez), Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers (dal 90’ De Winter), Leão (dal 92’+3 Balentien). A disp.: Pittarella, Terracciano, Odogu; Sala. All.: Allegri.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongračić, Pablo Marí, Ranieri; Dodô, Mandragora (dal 88’ Dzeko), Nicolussi-Caviglia dal 88’ Sohm), Fagioli, Gosens (dal 70’ Parisi); Fazzini (dal 70’ Gudmundsson), Kean (dal 77’ Piccoli). A disp.: Lezzerini, Martinelli; Comuzzo, Kuoadio, Viti; Fortini, Ndour, Sabiri. All.: Pioli.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Ammoniti: 50’ Athekame, 54’ Nicolussi-Caviglia, 60’ Fofana, 74’ Tomori, 85’ Parisi, 88’ Ranieri.

Recupero: 1’ 1T, 6’ 2T.