Varriale sul rigore del Milan: "Quella dell'arbitro Marinelli e del Var Abisso è una cantonata sostanziale e regolamentare"

Intervenuto sui propri profili social, Enrico Varriale ha detto la sua sul rigore assegnato ieri al Milan, parlando soprattutto di uniformità di giudizio, cosa che spesso manca nei direttori di gara:

"Quella dell'arbitro Marinelli e del Var Abisso è una cantonata sostanziale e regolamentare. Ma come pretendere uniformità nelle decisioni arbitrali se per primi alcuni giornalisti esprimono opinioni opposte su fatti simili ? Ricordi cosa hai scritto dopo Juventus-Inter, Giovannino (riferendosi al collega Giovanni Capuano, ndr)?".

Questo post è stato pubblicato in risposta ad uno del collega Giovanni Capuano, che ha così commentato il rigore fischiato al Milan: "Sicuramente Gimenez accentua gli effetti del colpo di Parisi, ma il difensore della Fiorentina allarga volontariamente e consapevolmente il braccio per opporre un ostacolo all'avversario che può calciare a porta aperta. Non tutte le manate sono fallo, ma questa a mio giudizio lo è: rigore".