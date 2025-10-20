MN - Oggi a Milanello lavoro di scarico per la squadra

Dopo la vittoria di ieri sera contro la Fiorentina, una bella rimonta grazie alla doppietta di Rafa Leao, la squadra si è ritrovata oggi a Milanello per iniziare a preparare la sfida di venerdì sera a San Siro contro il Pisa.

Apprende la redazione di MilanNews.it che, a parte quattro giocatori di movimento (Odogu, Sala, Gimenez e De Winter più i portieri Pittarella e Terracciano), gli altri hanno svolto attività di recupero e scarico. La preparazione vera e propria comincerà quindi domani, con Allegri che inizierà a capire anche se potrà recuperare Nkunku (pestone all’alluce) e Loftus-Cheek (fastidio muscolare).