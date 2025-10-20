La TV ufficiale della Fiorentina: "La mano di Parisi è larga, quando si allarga un braccio è sempre un rischio"

Il Milan ha vinto 2-1 contro la Fiorentina, in rimonta a San Siro, e si è guadagnato almeno per questa settimana la vetta solitaria della classifica di Serie A: questo è quello che conta maggiormente. In queste ore di post gara, però, si discute molto del rigore concesso al Milan, risultato poi decisivo ai fini del risultato finale, con Parisi che colpisce Gimenez al volto con la mano. La società Viola e il mister Pioli si sono lamentati moltissimo nel post gara, definendo la decisione di Marinelli come "scandalosa".

Durante la gara, però, al momento del rigore, i commentatori della TV ufficiale della Fiorentina che stavano raccontando la partita, hanno espresso una posizione possibilista sull'assegnazione del calcio di rigore, a caldo. Specialmente il commento tecnico ha parlato così mentre venivano mandate in onda le immagini del Var e l'arbitro decideva per il panelty: "Questo però è il discorso che ho fatto nel primo tempo per un altro fallo: quando si allarga un braccio o le mani è sempre un rischio, è sempre un rischio, anche se la spinta non è abbastanza per farlo andare giù. Purtroppo la mano di Parisi è larga". Il video in cui il commento tecnico pronuncia queste parole è disponibile sul canale ufficiale YouTube della squadra toscana.