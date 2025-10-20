Florenzi: "A Milano non ci sono quelle pressioni che ci sono a Roma"

vedi letture

Alessandro Florenzi, cresciuto nella Roma e tifoso giallorosso ma con un importante passato al Milan, recentissimo, è stato ospite di Sky Sport 24 in occasione di Roma-Inter e ha commentato le differenze di giocare nella capitale o a Milano: "Giocare per la Roma non è facile. Per me è stato bellissimo, ma le pressioni che ci sono a Roma poche volte le ho incontrate da altre parti. A Milano secondo me non ci sono quelle pressioni che ci sono a Roma. A Roma si vive per il calcio. A Roma si vive per la giornata di calcio".

Florenzi prosegue così: "A Roma io non vado a cena fuori se perdo. A Milano mi sono trovato nella situazione di andare a cena fuori dopo una sconfitta e non mi sono trovato in difficoltà. Non difficoltà nel senso di essere in pericolo, sia chiaro. Sentivi proprio, te stesso, una responsabilità diversa rispetto alle altre città in cui ho giocato. Quindi, Soulé ha le qualità per diventare un leader della Roma, ma deve essere aiutato dallo spogliatoio e ha dei giocatori di personalità, dietro, che lo possono sicuramente aiutare. Tecnicamente non si discute".