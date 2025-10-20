Gabbia esulta sui social: "Grandi ragazzi, vittoria da squadra vera"

Federico Calabrese

>Matteo Gabbia, dopo la vittoria del Milan contro la Fiorentina, ha esultato così sui propri profili social: "Sempre e solo forza Milan! Grandi ragazzi, vittoria da squadra vera".