Il Milan torna da solo in testa alla classifica di Serie A dopo 743 giorni

Il Milan è la nuova capolista di Serie A. Dopo 7 giornate la formazione di Massimiliano Allegri è piombata in testa alla classifica grazie alla vittoria di ieri sera, in rimonta, sulla Fiorentina. Un risultato importante ma che non deve esaltare più di tanto, come detto anche ieri sera dal tecnico rossonero nel post partita, dove ha utilizzato a più riprese la parola "lavoro", fondamentale per riuscire a raggiungere gli obiettivi a fine stagione. 

Nel frattempo, comunque, il Milan torna da solo in testa alla classifica di Serie A dopo 743 giorni, da quel Genoa-Milan con Giroud in porta negli ultimi minuti che gli permise di andare alla sosta da capolista per l'appunto dopo 7 vittorie ed una scofitta. 