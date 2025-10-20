Ricci dopo Milan-Fiorentina: "Le serate che ci piacciono"
Samuele Ricci, dopo la bella vittoria del Milan contro la Fiorentina, ha esultato sui suoi profili social.
Questo il suo pensiero, in allegato a diverse azioni di gioco riguardo la serata di ieri sera: "Le serate che ci piacciono".
Il rigore della vittoria, il rigore che fa paura al resto d'Italia, il rigore che c'è. Bentornato Rafadi Pietro Mazzara
De Siervo: "Milan-Como a Perth? Mi auguro che i tifosi capiscano che questo piccolo sacrificio può portare grandi benefici sul medio-lungo periodo"
