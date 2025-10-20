Tomori dopo Milan-Fiorentina: "Vittoria importante davanti ai nostri tifosi"

di Federico Calabrese

Fikayo Tomori, dopo la convincente prestazione del Milan contro la Fiorentina, ha espresso tutta la sua soddisfazione sul proprio profilo Instagram.

Questo il suo pensiero: "Vittoria importante davanti ai nostri tifosi".