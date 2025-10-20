Milan-Fiorentina, in tribuna assente Furlani: il motivo

Milan-Fiorentina, in tribuna assente Furlani: il motivoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:30News
di Federico Calabrese

Uno degli assenti in tribuna per Milan-Fiorentina era Giorgio Furlani. Il motivo, come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è da trovare nella sua presenza a Washington per il Gala del cinquantesimo anniversario del Niaf, la National American Foundation.

Promuove rapporti culturali tra Italia e Stati Uniti, l'obiettivo è trovare nuovi partner per il club rossonero oltre oceano. Come riporta la rosea, inoltre, non va esclusa la prossima estate o quella successiva ujna tournée precampionato del Diavolo oltre oceano.