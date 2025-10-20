La rivelazione di Allegri sul rigore: come e quando ha scelto il rigorista

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - "La squadra ha fatto una buona partita, fino al momento del gol non abbiamo concesso nemmeno un tiro in porta. Abbiamo preso un gol che potevamo evitare, poi c'è stata una bella reazione e la squadra ha cercato la vittoria fino alla fine. Non era semplice quindi siamo contenti di questo". Lo ha detto il tecnico del Milan Massimiliano Allegri, intervistato da Dazn dopo la vittoria contro la Fiorentina. "Non lanciamo alcun tipo di messaggio, dobbiamo goderci questa vittoria. Abbiamo fatto tre punti ma ne mancano ancora tanti per arrivare al nostro obiettivo - ha sottolineato il tecnico rossonero -.

Da domani dobbiamo cercare di recuperare energie, speriamo di riavere forse Loftus-Cheek o Nkunku per la prossima. Bisogna continuare a lavorare con grande entusiasmo senza esaltarci troppo perché il cammino è ancora lungo - ha aggiunto -. Leao vicino a Gimenez era più libero, ma ci si può abituare anche a giocare senza centravanti". "Sul rigore ho indicato io Rafa per calciare perché in allenamento li tira molto bene, ma anche Fofana è molto bravo. I rigori non li guardo mai, a Torino è andata male mentre stasera meglio", ha concluso Allegri. (ANSA).