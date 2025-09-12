Pasotto: "Visto che c’è una certa confidenza, lanciare un messaggio chiaro ad Allegri per domenica viene naturale a Rabiot"

vedi letture

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it riportando la conferenza stampa di Adrien Rabiot: "Un rapporto speciale con Allegri, qualcosa che – parole di Adrien – va oltre le normali dinamiche di campo. “Con Allegri ho condiviso tanto, mi sono trovato subito bene con lui, ha ambizione e voglia di vincere, mentalità giusta, passione per il calcio. Tutte cose che ho anch’io. C’è stato un feeling immediato. Quando è andato via dalla Juve abbiamo continuato a parlare, ci siamo anche visti. Per me prima di essere un grande allenatore è una grande persona e sono molto contento di ritrovarlo qua”.

E allora, visto che c’è una certa confidenza, lanciargli un messaggio chiaro per domenica viene naturale: “Ho una grande voglia di giocare, sono pronto, sono allenato, sono qui per dare una mano. Se il mister mi mette in campo subito farò di tutto per aiutare la squadra a vincere domenica. Sì, spero di giocare titolare…”. Rapporto assiduo con Max dunque, che ha quindi giocato un ruolo fondamentale per la scelta di Adrien. “Parlavo già con Allegri quando lui è arrivato al Milan, ma ovviamente ero legato al Marsiglia. Poi quando è successo quel che è successo, lui mi ha chiamato subito, abbiamo parlato del progetto Milan, della squadra che ha in testa lui, del fatto di tornare in Champions e di fare un bel percorso”.