Passato-presente-futuro in Milan-Monza, ma niente scrupoli. Formazione: Pioli ne cambia 6!

Tra il passato glorioso e un futuro ambizioso c'è un presente molto concreto. È chiaro: il Milan-Monza di questa sera è una partita storica, in quanto vedrà ospiti a San Siro, per la prima volta da avversari, Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, artefici di pagine di gloria del calcio scritte per oltre trent’anni con penne rossonere. È altrettanto chiaro che quello dei trent’anni berlusconiani sia passato e che ora il Milan, per cercare di tornare - in modi, modalità e tempistiche diverse - a quei fasti, debba concentrarsi e fare il meglio possibile nel suo presente.

Niente scrupoli

Stefano Pioli nonna nascosto che tra le 17 e le 20 di questa sera (calcio d’inizio alle ore 18:00), ci sarà tanta emozione e tanto romanticismo, ma i suoi calciatori non dovranno farsi scrupoli: bisogna battere il Monza, senza farsi prendere da nostalgia, frenesia ed emozioni varie. "Vorrei - ha dichiarao Pioli in conferenza stampa - nna cosa semplice: che la squadra giochi ai propri livelli. Inizia un troncone importante con 7 partite in 22 giorni e cominciarlo bene sarebbe molto importante". D'altronde, il passato e la storia contano, ma è facendo bene nel presente che si prepara un grande futuro. E il presente/futuro del Milan si chiama sì Monza, ma anche Dinamo Zagabria e altre 5 importantissime partite prima della sosta Mondiale.



La probabile formazione

Ecco perché Stefano Pioli opterà per una formazione con tante rotazioni, calcolando anche le assenze per infortunio di Maignan, Calabria, Florenzi, Saelemaekers e Ibrahimovic. In porta sarà confermato Tatarusanu. Difesa a 4 con Dest a destra (riposa Kalulu), Theo Hernandez a sinistra e la coppia Tomori (squalificato in Champions ) e Kjaer (al rientro per mettere minuti) centrali. A centrocampo riposa Tonali e giocano Bennacer (se recupera dalla febbre) e Pobega. Davanti rivoluzioni: turno in panchina per Leao e Giroud, sostituiti da Rebic e Origi assieme a Diaz e Messias.