Pastore: "Comprendo il ragionamento dei tifosi, ma penso che chi è dentro al Milan in questo momento pensi ai fatti e non ai sentimenti"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi', il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore è intervenuto in merito ai più caldi temi d'attualità in casa Milan soffermandosi in modo particolare sul tanto discusso argomento relativo al fatto che l'Inter possa vincere lo Scudetto proprio in casa dei rossoneri in occasione del derby del prossimo 22 maggio. Queste le sue dichiarazioni.

"Il Milan ha quattro partite nelle prossime due settimane, ed il derby non è neanche lontanamente vicino alle partite contro la Roma. Ma neanche lontanamente. Comprendo il ragionamento dei tifosi, ma penso che chi è dentro al Milan in questo momento, allenatore, giocatori, dirigenza, penso che pensino ai fatti e non ai sentimenti".