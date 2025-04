Pastore: "Il secondo tempo di Napoli quanto è forte, quando ne ha voglia, Theo Hernandez"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio Fontana di Trevi, il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha parlato di Milan dopo la brutta sconfitta di Napoli, che ha difatti escluso una volta e per tutte la formazione di Sergio Conceiçao nella corsa al quarto posto in classifica:

"Noi abbiamo parlato tutto l'anno delle difficoltà di certi giocatori e delle mancanze di certi giocatori. Ma il secondo tempo di ieri, oltre a dire l'ovvietà che Leao è un giocatore indispensabile, sottolinea quanto è forte, quanto ne ha voglia, Theo Hernandez. Ieri ha messo, ha devastato la fascia destra, e ha impedito al Napoli di giocare sulla fascia destra dove nel primo tempo dominava con Di Lorenzo-Politano. Il Napoli non ha avuto più modo di superare la metà campo da quella parte, e fa capire quanto molte volte sia anche da parte del campo, in cui Theo Hernandez è stato disastroso quest'anno, però veicolata una narrazione secondo cui bisogna liberarsi a tutti i costi delle mele marce, dei giocatori...ma in realtà sono giocatori che vanno saputi prendere, ed è compito di ogni società valorizzare il proprio patrimonio. Leao non va gestito in questo modo. Theo è stato gestito male. Lui ha enormi colpe, ma è stato gestito malissimo in questi due anni. Maignan lo stesso. Tomori lo stesso. Quindi in ogni caso cito giocatori che sono diventati grandi nella gestione precedente, ma che forse sono anche sgraditi alla società attuale".