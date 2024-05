Pastore: "Zirkzee attaccante moderno e spesso decisivo contro le grandi squadre. Qualsiasi allenatore vorrebbe allenarlo"

vedi letture

Ha parlato così a Radio Rossonera, il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore che è intervenuto in merito al prossimo, possibile attaccante rossonero in vista della nuova stagione. Ecco le sue dichiarazioni su Joshua Zirkzee:

"Zirkzee è molto diverso da Giroud, è anche più giovane e ha più garanzie ma soprattutto non è un centravanti classico. l'Attaccante del Bologna è alto 1.93 ma non fa un colpo di testa, di lui mi ha colpito una cosa: gioca e segna sempre contro le Big (Milan, Inter, Lazio, Roma) quando invece però il livello si abbassa, lui un po' sparisce ed è incappato in giornate di nervosismo, ha ampi margini di miglioramento per gestire la sua forza e classe. Il prezzo mi sembra conveniente, fa tantissimo gioco e qualsiasi allenatore sarebbe felice di allenarlo".