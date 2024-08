Paulo Fonseca contro il Torino: bilancio in perfetto equilibrio, i numeri

vedi letture

Quella di domani sarà una giornata, una serata, speciale per Paulo Fonseca, perché l'allenatore portoghese non solo tornerà ad allenare ufficialmente in Serie A, ma anche perché farà il suo esordio alla guida di una compagine leggendaria come il Milan.

Difronte ci sarà il nuovo Torino di Paolo Vanoli, squadra che l'ex Lille ha affrontato ben 4 volte nell'arco del suo biennio a Roma. Il bilancio complessivo delle partite contro i granata è in perfetto equilibrio, visto che in quel numero di occasioni Paulo Fonseca ha ottenuto 2 vittorie e 2 pareggi, per una media di 1,50 punti a partita.

L'ultima partita, però, è una sconfitta, quella per 3 a 1 nell'aprile del 2021, quindi potrà esserci nel portoghese una sorta di senso di rivalsa per riprendersi quello che gli è stato tolto all'ora.