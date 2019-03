Pauluzzi a MN: “Bakayoko in Nazionale? Deschamps sta ritoccando il gruppo e lui è uno dei papabili”

In seguito alla recente intervista rilasciata da Tiémoué Bakayoko al prestigioso “France Football”, la redazione di MilanNews.it ha sentito il giornalista Valentin Pauluzzi che ha incontrato il centrocampista francese per il servizio. Ecco un estratto

Cosa si dice in Francia della stagione di Bakayoko al Milan?

“Si diede grande risalto alle dure critiche di Gattuso dopo la sua prima presenza a Napoli, nessuno capiva parole simili. Poi si è seguito da lontano il ritorno di Baka in auge anche nell'ottica della Nazionale, pian piano Deschamps sta ritoccando il gruppo dei campioni del mondo e quindi lui è uno dei papabili dato che uno come Nzonzi fa fatica alla Roma. Però, se vai in Italia e non giochi la Champions, fai fatica ad essere veramente considerato in Francia. Vale anche per uno come Veretout tra i migliori centrocampisti della Serie A”.