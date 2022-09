Pausa nazionali, quando giocherà il Belgio di De Ketelaere e Saelemaekers

MilanNews.it

Sono due i calciatori del Milan a essere stati convocati dal Belgio per i prossimi impegni di Nations League: Charles De Ketelaere e Alexis Saelemaekers. Nulla da fare invece per Divock Origi ancora fermo ai box. Le due partite che affronteranno i Diavoli Rossi, e di cui riportiamo il programma di seguito, potrebbero essere decisive per la convocazione dei due rossoneri al prossimo Mondiale in Qatar.

Giovedì 22/09, ore 20.45: Belgio - Galles

Domenica 25/09, ore 20.45: Olanda - Belgio