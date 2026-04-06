Pavlovic a MTV: "Forse non meritavamo i tre punti, ma nemmeno di perdere. Ora dobbiamo voltare subito pagina"

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Strahinja Pavlovic ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milan TV dopo il ko in casa del Napoli: "Siamo dispiaciuti, forse non meritavamo i tre punti, ma nemmeno di perdere. Ora dobbiamo voltare subito pagina, ci sono altre partite da giocare per raggiungere il nostro obietivo".

Sulla sua spinta offensiva: "Io cerco di essere sempre propositivo. Anche oggi ho avuto un paio di occasione. Davanti dobbiamo cercare di essere più precisi".

Sul momento: "Abbiamo perso una posizione in classifica, ma dobbiamo restare calmi e concentrati e cercare di vincere la prossima partita".

Questo il tabellino di Napoli-Milan, match valido per la trentunesima giornata di Serie A.

NAPOLI-MILAN 1-0

Marcatori: 79’ Politano

LE FORMAZIONI

NAPOLI (3-4-2-1): Milinković-Savić; Juan Jesus (dal 85’ Beukema), Buongiorno, Olivera; Gutiérrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola (dal 74’ Politano); De Bruyne (dal 85’ Elmas), McTominay; Giovane (dal 70’ Alisson). A disp.: Contini, Meret, Mazzocchi; Gilmour. All.: Conte.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 82’ Leao), De Winter, Pavlović; Saelemaekers (dal 63’ Athekame), Fofana (dal 82’ Loftus-Cheek), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (dal 74’ Pulisic), Füllkrug (dal 63’ Gimenez). A disp.: Terracciano, Torriani, Estupiñan, Odogu; Jashari, Ricci. All.: Allegri.

Arbitro: Doveri di Roma 1.

Ammoniti: 82’ Politano.

Recupero: 1’ 1T, 5’ 2T.