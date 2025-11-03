Pavlovic a quota due gol: già eguagliato il record della scorsa stagione

vedi letture

Strahinja Pavlovic ha segnato due gol in questa Serie A, già eguagliato il bottino di reti dell’intero scorso campionato, il suo primo nella competizione; in generale il rossonero è il difensore centrale con più partecipazioni attive nelle gare casalinghe del torneo in corso (tre – due gol e un assist).

LE PAROLE DI PAVLOVIC DOPO MILAN-ROMA

Che sensazioni ti lascia la partita?

“Sono molto contento per questo gol e la vittoria. Sono molto contento anche perché diventerò papà. Sono molto stanco per parlare italiano, scusate (ride, ndr)”.

Con la difesa a tre sei più libero di attaccare?

“Quest’anno abbiamo tante squadre in grande competizione per lo scudetto, sarà difficile fino alla fine. Il gol è un qualcosa che mi piace fare. Anche il mister apprezza questo tipo di inserimenti, mi dà un sacco di indicazioni. E mentre correvo pensavo a quello che mi ha detto: quando Rafa (Leao, ndr) corre devi cercare di creare spazio e creare occasioni. E così ho fatto”.